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На Казанском авиационном заводе опровергли фейки об атаке БПЛА
Сегодня в некоторых украинских телеграм-каналах появились сообщения о том, что беспилотники атаковали Казанский авиационный завод имени Горбунова.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе завода, утром сработала сирена предупреждения в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации. Никаких происшествий на территории завода не отмечено.
«Были проведены мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников. В результате, все сотрудники вернулись к работе. КАЗ продолжает работу в штатном режиме», – отметили в пресс-службе завода.
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