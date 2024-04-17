На Казанском авиационном заводе опровергли фейки об атаке БПЛА

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в некоторых украинских телеграм-каналах появились сообщения о том, что беспилотники атаковали Казанский авиационный завод имени Горбунова.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе завода, утром сработала сирена предупреждения в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации. Никаких происшествий на территории завода не отмечено.

«Были проведены мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников. В результате, все сотрудники вернулись к работе. КАЗ продолжает работу в штатном режиме», – отметили в пресс-службе завода.