На Казанском авиационном заводе эскаватор-погрузчик насмерть задавил рабочего

Как стало известно «Татар-информу» из собственных источников, трагедия произошла накануне около полудня на территории Казанского авиационного завода им. Горбунова.

Со слов очевидцев стало известно, что заместитель начальника цеха шел вдоль рабочего корпуса и разговаривал по телефону. В этот момент сзади ехал эскаватор-погрузчик, на ковше которого был прикреплен поддон с кирпичами, из-за чего обзор водителю был затруднен. Водитель погрузчика не увидел мужчину и вначале сбил его с ног палетой с кирпичами, а после переехал.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что погибшему было 35 лет.