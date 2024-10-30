news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 октября 2024 13:52

На Казанской телебашне зажжется праздничная подсветка ко Дню народного единства

Скопировать ссылку
На Казанской телебашне зажжется праздничная подсветка ко Дню народного единства
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В День народного единства, 4 ноября, на Казанской телебашне включат праздничную подсветку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть.

В пресс-службе отметили, что в праздничный день жители и гости города смогут увидеть световое шоу с изображением георгиевской ленты, переливов, звезд и салюта.

Акцию поддержат во многих городах России, где есть подобные объекты РТРС.

#день народного единства #подсветка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100