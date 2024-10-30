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На Казанской телебашне зажжется праздничная подсветка ко Дню народного единства
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В День народного единства, 4 ноября, на Казанской телебашне включат праздничную подсветку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть.
В пресс-службе отметили, что в праздничный день жители и гости города смогут увидеть световое шоу с изображением георгиевской ленты, переливов, звезд и салюта.
Акцию поддержат во многих городах России, где есть подобные объекты РТРС.
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