На казанской телебашне зажгут Вечный огонь и логотип Года цифровизации

3 декабря, в День Неизвестного солдата, на казанской телебашне включится архитектурно-художественная подсветка, символизирующая Вечный огонь. Трепещущее пламя на фоне георгиевской ленты будет видно с 15.00 до 23.00.

Вместе с Казанью подсветки на телебашнях в этот день зажгутся в Брянске, Воронеже, Грозном, Краснодаре, Мурманске, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Перми, Самаре, Саранске, Саратове, Твери, Туле, Черкесске, Ярославле и многих других городах, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Напомним, день Неизвестного солдата отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами, чье имя осталось неизвестным. В 1966 году в этот день, в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой, в Александровском саду у стены Московского Кремля был торжественно перезахоронен прах неизвестного солдата.

А 4 декабря, в День информатики в России, телебашню в Казани украсит праздничная иллюминация в виде логотипа Года цифровизации в Татарстане – наблюдать сркое светодинамическое шоу также можно будет с 15.00 до 23.00.