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На Казанской телебашне загорится праздничная подсветка в честь 8 Марта
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В Международный женский день, 8 марта, на Казанской телебашне включится архитектурно-художественная подсветка.
Как сообщает Минцифры Татарстана, поздравление для женщин будет транслироваться с 17.00 до 23.00.
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