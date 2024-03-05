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Общество 5 марта 2024 18:16

На Казанской телебашне загорится праздничная подсветка в честь 8 Марта

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В Международный женский день, 8 марта, на Казанской телебашне включится архитектурно-художественная подсветка.

Как сообщает Минцифры Татарстана, поздравление для женщин будет транслироваться с 17.00 до 23.00.

#международный женский день #подсветка #телебашня
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