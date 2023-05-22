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На казанской телебашне включат светодинамическое шоу
25 мая на казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь открытия VII международного фестиваля «Молодые таланты Отечества». Яркое светодинамическое шоу будет работать 25 мая с 21.00 до 22.00, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
В ведомстве напомнили, что VII Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества», посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве и 1035-й годовщине крещения Руси князем Владимиром.
В честь открытия фестиваля зажгутся подсветки на телебашнях не только в Казани, но и в Челябинске, Воронеже, Нальчике, Костроме, Ростове-на-Дону и других городах.
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