На казанской телебашне включат светодинамическое шоу

25 мая на казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь открытия VII международного фестиваля «Молодые таланты Отечества». Яркое светодинамическое шоу будет работать 25 мая с 21.00 до 22.00, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В ведомстве напомнили, что VII Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества», посвященный 80-летию Победы в Сталинградской битве и 1035-й годовщине крещения Руси князем Владимиром.

В честь открытия фестиваля зажгутся подсветки на телебашнях не только в Казани, но и в Челябинске, Воронеже, Нальчике, Костроме, Ростове-на-Дону и других городах.