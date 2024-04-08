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На Казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Ураза-байрама
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9 апреля на Казанской телебашне загорится праздничная подсветка в честь Ураза-байрама. Об этом сообщает Минцифры Татарстана.
Увидеть яркое поздравление в честь мусульманского праздника можно будет с 19.00 до 23.00.
Напомним, что Ураза-байрам, или праздник разговения, отмечается в этом году на закате в ночь с 9 на 10 апреля.
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