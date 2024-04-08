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Общество 8 апреля 2024 16:40

На Казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Ураза-байрама

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9 апреля на Казанской телебашне загорится праздничная подсветка в честь Ураза-байрама. Об этом сообщает Минцифры Татарстана.

Увидеть яркое поздравление в честь мусульманского праздника можно будет с 19.00 до 23.00.

Напомним, что Ураза-байрам, или праздник разговения, отмечается в этом году на закате в ночь с 9 на 10 апреля.

#ураза-байрам #казанская телебашня
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