Общество 28 августа 2025 10:27

На казанской телебашне включат праздничную подсветку ко Дню Республики Татарстан

30 августа, в День Республики Татарстан, на казанской телебашне РТРС зажжется праздничная архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщает филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Иллюминация будет работать с 19:30 до 23:00 и включать изображения государственных символов Татарстана и Казани. Кроме того, на башне появится поздравление с праздником на русском и татарском языках: «С Днем Республики Татарстан».

К дате 30 августа приурочено и празднование дня рождения столицы нашей республики – города Казани.

