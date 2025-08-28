На казанской телебашне включат праздничную подсветку ко Дню Республики Татарстан

30 августа, в День Республики Татарстан, на казанской телебашне РТРС зажжется праздничная архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщает филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Иллюминация будет работать с 19:30 до 23:00 и включать изображения государственных символов Татарстана и Казани. Кроме того, на башне появится поздравление с праздником на русском и татарском языках: «С Днем Республики Татарстан».

К дате 30 августа приурочено и празднование дня рождения столицы нашей республики – города Казани.