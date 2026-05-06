На Казанской телебашне в честь 9 Мая включат подсветку со Знаменем Победы

В честь Дня Победы Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) включит на своих телебашнях в городах РФ тематическую архитектурно-художественную подсветку. В частности, на Казанской телебашне появятся изображения Знамени Победы, флага России, Георгиевской ленты, орденов Отечественной войны и Красного Знамени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.

Аналогичные праздничные сценарии будут использованы при подсвечивании телебашен Биробиджана, Братска, Костромы, Майкопа, Назрани, Нальчика, Перми, Саранска и Черкесска, отметили в пресс-службе.

В свою очередь на фасаде Останкинской телебашни покажут ролик «9 мая. Победа!» в цветах триколора и Георгиевской ленты. Вечный огонь появится на башнях Благовещенска, Брянска, Кызыла, Саратова и Симферополя.

При этом в Астрахани, Воронеже, Грозном, Симферополе, Уфе, Челябинске и Ярославле будут использованы надписи «Никто не забыт, ничто не забыто» и «1941–1945. Мы помним», а также анимированная Красная звезда и монумент «Родина-мать зовет!».

«К световому параду присоединяться башни и мачты Великого Новгорода, Иркутска, Калининграда, Магаса, Махачкалы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Ростова-на-Дону, Саранска, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Черкесска, Якутска и других городах», – пояснили в РТРС.