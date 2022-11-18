На казанской телебашне устроят световое шоу с «запуском» ракет

В честь Дня ракетных войск и артиллерии, отмечаемого 19 ноября, на казанской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку. Это будет яркое световое шоу, имитирующее взлет ракеты, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Символические «запуски» будут проводиться 19 ноября с 18.00 до полуночи каждый час.

А 20 ноября филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» включит зеленую подсветку на телевизионной башне в Казани в знак поддержки ежегодной Всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». Светодинамическое шоу можно будет наблюдать с 16.00 до 23.00.

Вместе с Казанью в зеленый цвет окрасятся башни РТРС в Брянске, Воронеже, Костроме, Мурманске, Нижнем Новгороде, Пензе, Самаре, Саратове, Челябинске, Ярославле и других городах.

21 ноября на башне вновь включат праздничную подсветку – в честь Всемирного дня телевидения. Яркое свето-динамическое шоу будет радовать жителей и гостей столицы нашей республики с 16.00 до 23.00.