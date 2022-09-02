На казанской «Ретротюбетейке» за два месяца прокатились 500 человек

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

За два месяца экскурсионный трамвайный вагон «Тюбетейка» в Казани посетили более 500 человек. Экскурсии посетили гости из Москвы, Пензы, Самары, Санкт-Петербурга и других городов, а также сами жители Казани.

МУП «Метроэлектротранс» сообщает о получении массы положительных отзывов от пассажиров. «Жители и гости столицы Татарстана оценили идею запустить вагон 1986 года выпуска на линию, это уникальный проект, который по-настоящему производит впечатление. Сам вагон привлекает внимание прохожих своим необычным дизайном, желающие могут с ним сфотографироваться», – передает пресс-служба предприятия.

Сезон «Тюбетейки» уже совсем скоро закончится – ежедневно на линии вагон будет ходить до 10 сентября. После этого принять участие в экскурсии можно будет только по заявкам организованными группами.

Напомним, ретровагон в столице Татарстана был запущен в конце июня.