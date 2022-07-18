news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 июля 2022  12:39
Елена Саляхова

На казанского бизнесмена Семина завели дело о повреждении объекта культурного наследия

news_top_970_100

Казанскому бизнесмену и руководителю инвестиционной группы компаний ASG Алексею Семину предъявлено обвинение в повреждении объекта культурного наследия. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, неустановленные сотрудники ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» во время проведения ремонта частично уничтожили комплекс Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса. Здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Экспертиза показала, что для восстановления комплекса потребуется более 34 млн рублей.

Семина объявили в федеральный и межгосударственный розыск. В последнее время бизнесмен находился во Франции. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

#алексей семин #культурное наследие #Уголовное дело
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100