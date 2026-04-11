Общество 11 апреля 2026 17:38

На казанских улицах появились билборды с поздравлениями с Пасхой

Баннеры с поздравлениями с предстоящим праздником Воскресения Христова появились на улицах столицы Татарстана. Организатором акции выступил миссионерский отдел Казанской епархии.

Фото: © Александра Ермолина

На баннерах размещены поздравления и напоминания для жителей города, что сегодня празднуется главный праздник православных христиан – Светлое Христово Воскресение.

«Стало доброй традицией поздравлять горожан баннерами с помощью билбордов. Их мы размещаем по большим православным праздникам. Это возможность напомнить всем о духовных смыслах Троицы, Рождества, Пасхи и других важных православных торжеств», – рассказал руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Собеседник агентства добавил, что в следующую субботу миссионерский отдел организует православный концерт на улице Баумана.

#Религия #пасха #казанская епархия русской православной церкви
В топе
Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

11 апреля 2026
«Сначала Каспию отдаем воду, а потом наполняемся сами»: как проходит половодье на Волге

«Сначала Каспию отдаем воду, а потом наполняемся сами»: как проходит половодье на Волге

10 апреля 2026
Новости партнеров