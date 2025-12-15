news_header_top
Происшествия 15 декабря 2025 15:39

На казанских стройках поймали шестерых новых граждан РФ – уклонистов от армии

снимок из видео 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России

Сегодня сотрудники 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России вместе с сотрудниками органов внутренних дел провели рейд на казанских стройках и поймали шестерых иностранцев с гражданством РФ, которые уклонялись от службы в армии. Их сразу доставили в военные комиссариаты города.

«За прошлый и текущий год более 790 мигрантов, получивших гражданство РФ, уже поставлены на учет. Подобные мероприятия продолжатся и дальше», – сообщили в 384-м военном следственном отделе по гарнизону СК России.

Напоминаем, что уклонение от призыва на военную службу карается по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Наказание может включать штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы на тот же срок.

Всем, кто получил российское гражданство, следует своевременно встать на воинский учет, чтобы избежать ответственности.

