На казанских пляжах спасли 29 человек за лето

Этим летом на пляжах столицы Татарстана спасли 29 отдыхающих, в том числе семерых детей. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник городского Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

По его данным, за сезон на воде погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Все трагедии произошли в несанкционированных для купания местах. Двое утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, один человек скончался из-за проблем со здоровьем, ребенок – из-за отсутствия должного контроля со стороны родителей.

Для сравнения: за тот же период прошлого года утонули девять человек. Чанкин отметил, что снижение числа погибших связано с профилактической работой и деятельностью спасателей.

Управление МВД России по Казани за лето зафиксировало 23 нарушения общественного порядка на водоемах. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Чаще всего речь шла о мелком хулиганстве, распитии алкоголя и нахождении в общественных местах в состоянии опьянения.

В этом сезоне для купания в Казани были открыты пять муниципальных пляжей – «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Комсомольское». Кроме того, действовали еще пять организованных зон отдыха: «Озеро Изумрудное», «Малое Лебяжье», «Парк Победы», «Большое Голубое озеро» и «Куземетьево». С 1 июня по 30 августа там ежедневно работали 11 спасательных постов.