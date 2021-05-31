Казань намерена заработать на рекламе нового формата не менее 30 млн рублей

В Казани начинается сбор заявок от желающих участвовать в торгах на право размещения рекламных конструкций нового формата. Сооружения представляют собой рекламные панели, установленные на муниципальных остановочных навесах. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

«Принципиальный момент заключается в том, что в обязанности победителя будет входить обслуживание муниципального остановочного навеса, но при этом саму остановку закупать и устанавливать не нужно, — подчеркнул спикер. — Рекламная панель монтируется в уже существующий муниципальный остановочный навес».

Рекламные конструкции появятся на остановочных комплексах, построенных в рамках реализуемого в Казани национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности в схему размещения включено 200 объектов во всех районах Казани. Пилотный проект с использованием передовой технологии «Кристалайт» был реализован на двух остановках по улице Татарстан. В наружной рекламе Казани подобные технологии еще не использовались.

«Данный проект позволит привести муниципальные остановки в соответствие с требованиями правил благоустройства города Казани и в дальнейшем получить их качественное сервисное обслуживание за счет рекламных фирм, — уверен Багаутдинов. — Кроме того, возможность использования цифровых технологий на части рекламных плоскостей позволит муниципалитету размещать общественно значимую информацию».

О торгах на размещение рекламы на муниципальных остановках будут объявлено уже завтра. Всего сформировано 10 лотов, в каждом из которых по 20 мест. Договоры с победителями торгов будут заключаться на пять лет.

«Первые торги запланированы на 6 июля, — подытожил Багаутдинов. — Ожидается, что торги будут продолжаться вплоть до середины августа. Со стороны рекламного сообщества уже имеется интерес к существующему предложению. За пятилетний цикл город заработает не менее 30 млн рублей».

