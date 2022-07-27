На казанских fashion-показах свои коллекции представят «Душегрея» и дом моды Lali

В Казани состоятся fashion-показы от известных дизайнеров регионов России и ближнего зарубежья. В этом году фестиваль собрал 30 дизайнеров из 24 регионов России, а также из шести стран СНГ: Киргизии, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана.

«Нам важно не просто показать, какими были этнические костюмы, но продемонстрировать, как они могут быть модернизированы и интегрированы в современную моду. К тому же фестиваль становится местом встречи самих дизайнеров, обмена опытом в плане развития собственных этномаркеров в современном мире. Мы надеемся, что показы помогут нашим зрителям по-другому взглянуть на этнические тенденции, а мы в скором времени сможем увидеть этнику в современных одеждах наших горожан», – поделилась мнением главный дизайнер казанского бренда «Бюро Бану» Элара Шахи.

На показ приглашен один из самых узнаваемых брендов России «Душегрея». Его на фестивале представит актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Яна Поплавская. Также продемонстрируют свои этноколлекции дизайнеры Казани Элара Шайхи, Руслан Габов, Юля Ахметзянова, Султан Салиев. Также участниками станут Культурный центр им. А.С. Пушкина, Центр русского фольклора. Новые коллекции продемонстрируют представители Чувашии, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии и другие.

Гостем из ближнего зарубежья станет дом моды Lali из Узбекистана. Все их изделия декорируются авторской ручной вышивкой и аппликациями, ткани и рисунки разрабатываются мастерами бренда по старинным технологиям.

Также всем посетителям будет представлен яркий показ «Грани мира», где свыше 100 детей из разных регионов страны представят богатую палитру национальных костюмов в современном осмыслении.

Новшеством фестиваля станет участие модного дизайнера одежды с проектом «Модный завтрак с Рафом Сардаровым». Вход на мероприятие свободный. Всех посетителей ждут обзоры последних новостей из мира моды, fashion story, презентация коллекций одежды и аксессуаров, коллекционной бижутерии.

Хедлайнером фестиваля выступит этнический певец GURUDE (Руслан Ивакин).

Показы состоятся с 2 по 7 августа в Присутственных местах и Пушечном дворе Казанского Кремля. Выставка откроется 2 августа и продлится до 14-го числа. Показы состоятся в рамках II Этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код».