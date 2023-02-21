На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки

Пробки на дорогах в Казани достигли отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в центре столицы Татарстана, на Кремлевской дамбе, по улицам Ершова и Гвардейской, на проспекте Ибрагимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей о правилах безопасности во время гололеда, метели и сильного ветра.