news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Пробки на дорогах в Казани достигли отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Движение затруднено в центре столицы Татарстана, на Кремлевской дамбе, по улицам Ершова и Гвардейской, на проспекте Ибрагимова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей о правилах безопасности во время гололеда, метели и сильного ветра.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа