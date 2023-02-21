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Происшествия 21 февраля 2023 17:50

На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки

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Пробки на дорогах в Казани достигли отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в центре столицы Татарстана, на Кремлевской дамбе, по улицам Ершова и Гвардейской, на проспекте Ибрагимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей о правилах безопасности во время гололеда, метели и сильного ветра.

#пробки на дорогах #Казань
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