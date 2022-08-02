На Казанский таможенный пост Татарстанской таможни назначен новый начальник

Приказом Федеральной таможенной службы начальником Казанского таможенного поста Татарстанской таможни назначен Алексей Ковалев, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

Алексей Ковалев родом из Оренбургской области, выпускник Оренбургского государственного аграрного университета.

Трудовой путь начал с должности инспектора Светлинского таможенного поста Орской таможни, где дослужился до заместителя начальника поста. С августа 2011 занимал пост начальника Елабужского таможенного поста Татарстанской таможни.

Награжден медалями «За службу в таможенных органах» III, II и I степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».