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Происшествия
2 августа 2022  09:25
Полина Шевчук

На Казанский таможенный пост Татарстанской таможни назначен новый начальник

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На Казанский таможенный пост Татарстанской таможни назначен новый начальник

Приказом Федеральной таможенной службы начальником Казанского таможенного поста Татарстанской таможни назначен Алексей Ковалев, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

Алексей Ковалев родом из Оренбургской области, выпускник Оренбургского государственного аграрного университета.

Трудовой путь начал с должности инспектора Светлинского таможенного поста Орской таможни, где дослужился до заместителя начальника поста. С августа 2011 занимал пост начальника Елабужского таможенного поста Татарстанской таможни.

Награжден медалями «За службу в таможенных органах» III, II и I степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».

#татарстанская таможня #таможня
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