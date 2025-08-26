news_header_top
Общество 26 августа 2025 14:59

На Казанский глобальный молодежный саммит приедут делегаты из 45 стран

IV Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 27 по 30 августа в Казани. Он соберет более 200 делегатов из 45 стран. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

«Казанский глобальный молодежный саммит стал традиционным деловым мероприятием. Это одно из знаковых событий в сфере молодежной международной политики. Впервые он прошел в 2022 году, когда Казань стала международной столицей ОИС – Организации исламского сотрудничества», – отметил он.

Тимур Сулейманов

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На первом Казанском глобальном молодежном саммите собрались 300 делегатов из 67 стран. В последующие годы число участников увеличилось до 500–700 человек. На форуме традиционно встречаются министры, дипломаты, ученые, медиаэксперты, предприниматели и лидеры молодежных движений.

«Саммит – площадка для обмена опытом, обсуждения лучших локальных практик на глобальном уровне. Итогом встреч и обсуждений становятся соглашения и договоренности, решения о совместных проектах. К примеру, решение о создании Международной ассоциации детских организаций зародилось именно в рамках Казанского глобального молодежного саммита, и затем, спустя годы, эту идею поддержал Президент страны», – заметил Сулейманов.

В числе участников саммита будут представители Бразилии, Индии, Китая, Бангладеш, Катара, Колумбии, Мексики, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Нигерии, Филиппин, Южной Африки и других стран. За прошедшие три года мероприятие стало одной из ведущих международных площадок по обмену лучшими практиками в образовании, культуре и медиа.

«Молодежная политика – специфическая и особенная сфера. Мы приняли решение выйти с предложением к Министерству науки и высшего образования России, чтобы в этом году, а может быть, и дальше, обрести статус главной, ключевой федеральной деловой площадки по вопросам молодежной политики. Саммит обрел мощного соорганизатора и партнера», – добавил Тимур Сулейманов.

В этом году Казанский глобальный молодежный саммит получил федеральное софинансирование. В числе почетных гостей будет министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Организаторами саммита выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство РТ, Министерство по делам молодежи РТ, международная организация «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества», КФУ. Соорганизаторы – «Движение первых», АНО «Академия молодежной дипломатии», ГБУ «Молодежный центр РТ».

