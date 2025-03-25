На Казанский энергетический форум «Энергопром» приедут Цивилев и Алиханов

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов приедут в Казань. Они станут участниками Казанского энергетического форума «Энергопром», который пройдет на «Казань ЭКСПО» со 2 по 4 апреля. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

«Основной день форума – это 2 апреля. Планируется открытие форума с участием Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова, министра энергетики России Сергея Евгеньевича Цивилева, министра промышленности и торговли России Антона Андреевича Алиханова», – сообщил Коробченко.

На форуме также ожидаются восемь министров энергетики стран СНГ, в том числе Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. В числе почетных гостей – замгенсекретаря исполкома СНГ Денис Трефилов.

В дни форума на «Казань ЭКСПО» пройдет специализированная энергетическая выставка KazanEnergyExpo, участниками которой станут 40 предприятий Татарстана, а также 36 компаний из 17 регионов России.