На Казанку вызвали спасателей, приняв сгоревшее бревно за застрявшую на отмели собаку

Сегодня днем жители Казани опубликовали в мессенджерах сообщение о том, что на отмели между Чашей и Кремлем лежит собака.

Фото: © соцсети

В сообщении отметили, что животное лежит там уже несколько дней и не может добраться до берега.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение об этом к ним поступило сегодня.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место отправились спасатели ПСС РТ, а также инспекторы ГИМС.

Как выяснилось, очевидцы приняли за собаку обгоревшее бревно, которое застряло в песке на небольшом островке.