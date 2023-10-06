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На Казанку вызвали спасателей, приняв сгоревшее бревно за застрявшую на отмели собаку
Сегодня днем жители Казани опубликовали в мессенджерах сообщение о том, что на отмели между Чашей и Кремлем лежит собака.
В сообщении отметили, что животное лежит там уже несколько дней и не может добраться до берега.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение об этом к ним поступило сегодня.
На место отправились спасатели ПСС РТ, а также инспекторы ГИМС.
Как выяснилось, очевидцы приняли за собаку обгоревшее бревно, которое застряло в песке на небольшом островке.
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