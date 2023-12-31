На Казанке прохожий спас двоих мужчин, провалившихся под лед

Сообщение о том, что в Казани у Ленинской дамбы двое мужчин на снегоходе провалились под лед, поступило накануне в десять вечера, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

До прибытия специлистов проходивший мимо мужчина вытащил пострадавших из воды. Снегоход оказался под водой.

Один из мужчин был в нижнем белье, второй в одежде. Прибывшие на место сотрудники МЧС дали им свои валенки и предложили обогреться в пожарной машине, через минуту прибыла скорая помощь.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как отметил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, лед под мостом и в подобных местах, где есть сужение, всегда тонкий, так как скорость воды в сужении увеличивается. Поэтому под Ленинским мостом все снегоходы обычно проезжают по дамбе.

Но такие коварные места есть не только под мостом. Например, коса на казанском полуострове «Локомотив» имеет водный проход ширино 5 метров, выкопанный летом, чтобы не объезжать. Там так же наблюдается открытая вода.

В ведомстве напоминают: не выходите на лед ночью и при плохой видимости, а также не стоит выходить на лед пьяным.