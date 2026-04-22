На Казанке появится новый район — с небоскребом, набережной и яхтенной мариной

В Казани на месте бывшего КРК «Ривьера» готовятся начать строительство многофункционального комплекса «Яр Парк». В проект вложат более 50 млрд рублей: здесь появится новый прибрежный квартал с жильем, отелями и деловой инфраструктурой. Подробнее – в материале «Татар-информа».





«Яр Парк» на берегу Казанки: масштаб, функции и новая высотная доминанта

Проект многофункционального комплекса «Яр Парк» представили в 2023 году. Его задумывают как общественно-деловое пространство на берегу Казанки и новую точку притяжения в этой части города.

Сегодня с журналистами поделились рендерами и подробностями проекта. Общая площадь комплекса составит около 307 тыс. кв. метров. Основную часть – порядка 60% – займут гостиницы, апартаменты и сервисная инфраструктура, которые сформируют основу будущего прибрежного кластера.

Под благоустройство отведут около 90 тыс. кв. метров. Здесь появится набережная протяженностью около километра, а также общественные пространства, прогулочные маршруты и зоны отдыха. Территорию планируют сделать открытой – со свободным доступом вдоль воды.

В составе проекта – десять жилых башен высотой от 71 метра. Доминантой станет башня высотой 119 метров (примерно 32 этажа). Она войдет в число самых высоких зданий Казани наряду с «Лазурными небесами» (в Советском районе) и станет главной вертикалью комплекса.

В Казани будет крупнейший президентский люкс в России

В «Яр Парке» появятся пространства для мероприятий, общественные зоны и внутренний «мол» – центральная пешеходная ось комплекса, вокруг которой будет строиться вся планировка.

В проекте предусмотрены детские и семейные зоны – их разместят по всей территории: вдоль набережной, в общественных пространствах и во дворах. Они будут открыты для всех горожан. В стилобате площадью 17 тыс. кв. метров появятся магазины, рестораны и детский центр. Для автомобилей запланирован подземный паркинг на 1,8 тыс. мест.

В деловой части комплекса построят офисный центр класса А площадью около 10 тыс. кв. метров и гостиницу на 297 номеров с конгресс-центром на 700 мест. Одним из ключевых объектов станет президентский люкс площадью 630 кв. метров – крупнейший в своем сегменте в России. Это будет отдельное пространство с лифтом, кухней, переговорной, зонами отдыха, спа и инфинити-бассейном с видом на Казанку и мост «Миллениум».

На берегу Казанки появится яхтенная марина на 60 мест

В «Яр Парке» сделают марину на 60 мест для маломерных судов – об этом рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

По ее словам, она станет частью новой речной инфраструктуры города. Всего вдоль береговой линии планируют создать 29 таких точек и связать их между собой водными маршрутами и общественными пространствами.

«Также в этой концепции мы предполагаем, что появится в районе полуострова Локомотив наш ключевой объект – это марина на 700 швартовочных мест и общественные пространства. И, конечно, все эти 29 точек, которые, как мы предполагаем, появятся в городе, будут взаимосвязаны. Это будет уже целая гармоничная система», – подчеркнула Тухватуллина.

Марину у «Яр Парка» встроят в набережную, а рядом сделают благоустроенную зону, которая станет частью прогулочного маршрута вдоль Казанки.

Генподрядчиком «Яр Парка» может стать китайская корпорация

Проект реализуется в два этапа. На сегодня получено разрешение на строительство первой очереди площадью около 145 тыс. кв. метров. В нее входят шесть зданий высотой до 28 этажей, 501 сервисный апартамент, конгресс-центр, выставочный зал и пятизвездочный отель.

Вторая очередь составит около 162 тыс. кв. метров, основную ее часть займут апартаменты. Предположительно полностью завершить строительство «Яр Парка» планируют к 2032 году.

Застройщиком проекта выступает Kravt h&h – компания, работающая в сфере инвестиций в гостиничную недвижимость и управления отелями и ресторанами. Она начинала в Санкт-Петербурге, позже открыла офисы в Москве и Татарстане. В республике девелопер уже реализовал ряд проектов, включая Kravt Hotel Kazan Airport и отель в Иннополисе.

Первоначально инвестиции в «Яр Парк» оценивались почти в 29 млрд рублей, однако сейчас они существенно выросли.

«Сейчас это точно больше 50 млрд. Я думаю, что чуть позже мы сможем сказать о полном бюджете этого проекта. Но нельзя строить качественно и дешево – это несовместимые вещи. Поэтому «Яр Парк» будет дорогим и классным», – сказал гендиректор компании Валерий Кравцун.

Архитектурную концепцию «Яр Парка» разработало бюро Sergey Skuratov Architects. Как отметила Тухватуллина, к этой площадке изначально предъявлялись повышенные требования – она относится к градостроительно значимым территориям. В таких случаях, по ее словам, важно либо проводить открытый конкурс, либо привлекать сильную архитектурную команду.

Всего по проекту поступило 188 заявок и множество концепций, однако в итоге город остановился на бюро Сергея Скуратова. По его словам, отдельным элементом айдентики станет образ Зиланта – символа Казани. Он будет переосмыслен как современный арт-объект и интегрирован в визуальную концепцию комплекса.

Также сообщалось, что генподрядчиком «Яр Парка» может стать китайская корпорация PowerChina International Group Limited – для нее проект в Казани может стать первым в России. Ранее мэр города Ильсур Метшин встречался с генеральным директором компании Тан Юйхуа и обсудил возможное сотрудничество. При этом на пресс-конференции Валерий Кравцун не стал называть имя будущего генподрядчика. Он отметил, что тендер уже формально завершен, а его результаты объявят в ближайшее время.

