На «КазаньФоруме» пройдет межправительственная комиссия Россия-Афганистан

На «КазаньФоруме» планируется провести заседание Российско-Афганской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщили «Татар-информу» в Российском деловом центре Афганистана.

«На площадке "КазаньФорума" состоится заседание Российско-Афганской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание начнется в открытом, а потом перейдет в закрытый формат», – поделился с «Татар-информом» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

В мероприятии планируют принять участие 15 членов правительства Афганистана во главе с руководителем Министерства промышленности Афганистана Нуруддином Азизи. В повестку включены вопросы двусторонней торговли, логистики, энергетики и привлечения рабочей силы из Исламского Эмирата.

Кроме этого, на международной ярмарке «Казань халяль маркет», которая пройдет в рамках «КазаньФорума», примут участие представители около 30 афганских компании. Ведущие производители страны представят текстиль, продукты питания, посуду и ювелирные изделия.

Впервые делегация Афганистана посетила «КазаньФорум» в 2024 году. Тогда в заседаниях и выставке приняли участие около 100 представителей афганского бизнес-сообщества. Делегацию возглавлял нынешний глава Министерства промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.

В 2025 делегацию Афганистана возглавил вице-премьер правительства Абдул Гани Барадар. Было подписано 5 соглашений перспективы сотрудничества в разработке полезных ископаемых на афганской территории и использования потенциала страны для транзита российских энергоресурсов в Азию. Также на полях «КазаньФорума» прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Абдулом Гани Барадаром. Стороны обсудили возможности для сотрудничества в сельском хозяйстве, транспортной отрасли и сфере халяль.