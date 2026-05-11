На КазаньФоруме пройдет международная агропромышленная сессия

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» с 14 по 15 мая в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» состоится Международная агропромышленная торгово-закупочная сессия для экспортно ориентированных компаний АПК России, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Ее участниками станут 23 иностранных байера и дистрибьютора, а также 78 российских компаний из девяти регионов России. Согласно сообщению, ключевыми элементами сессии станут приглашение и приезд иностранных покупателей, а также проведение индивидуальных отраслевых бизнес-встреч между российскими производителями продукции АПК и потенциальными зарубежными партнерами.

Данный формат позволит в сжатые сроки установить прямые деловые контакты, продемонстрировать качество и конкурентные преимущества продукции, обсудить условия поставок и заключить предварительные соглашения, что напрямую будет способствовать диверсификации экспортных направлений и стимулированию вывода на новые рынки как традиционных, так и новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ключевым инструментом поддержки экспортеров в России является цифровая платформа «Мой экспорт», созданная Российским экспортным центром по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».