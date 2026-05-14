На «КазаньФоруме» призвали ввести правила для посуточной аренды квартир

В России отсутствует организованная система краткосрочной аренды жилья для туристов, и для урегулирования сектора необходимо ввести жесткие правила. Такое мнение на «КазаньФоруме» высказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

По его словам, в России приватизировано около 87% квартир, а частный жилищный фонд превышает 91%. При этом механизмы, защищающие соседей от недобросовестных арендаторов, отсутствуют.

«Люди хотят иметь одну-две квартиры для сдачи. Другое дело, создадим ли мы условия, чтобы они сдавали эти квартиры. Многоквартирный дом, в котором сдают жилье в аренду, иногда становится источником проблем для жильцов. Это происходит из-за того, что арендаторы не несут ответственности», – заявил Платонов.

Платонов призвал содействовать развитию бизнеса по аренде квартир, но регулировать проживание в них. Необходимо, чтобы владельцы вводили четкие правила для туристов.

«Здесь необходимы законодательные инициативы, защищающие граждан. Те, кто сдает эти квартиры, и должны выставлять условия для аренды. А условия должны быть довольно-таки жесткими. Если человек каким-то образом нарушает правила проживания в квартире, не надо несчастным жильцам искать на них управу. Нужно дать войти (в квартиру – прим. Т-и) правоохранительным органам. То есть, это договоренность между собственником, который осуществляет этот бизнес, и государством, которое обязано контролировать и наводить порядок в жилом секторе», – пояснил Платонов.