На «КазаньФоруме» представили инвестпотенциал объектов культурного наследия

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

На Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» в Казани презентовали 14 объектов культурного наследия Татарстана, обладающих высоким инвестиционным потенциалом.

Как сообщили специалисты Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, в перечень вошли исторические здания, расположенные в Бугульме, Кукморе, Нижнекамске, Чистополе, Тетюшах, Елабуге, а также в селе Бугровка Спасского района.

Объекты планируется передавать инвесторам в рамках федеральной программы восстановления историко-культурного наследия по льготной ставке – за 1 рубль. Предполагается, что после реставрации здания будут вовлечены в экономический оборот.

Каждый из представленных объектов может быть адаптирован под гостиницу категории не ниже трех звезд. В частности, Второклассную учительскую школу 1900 года постройки в селе Бугровка рассматривают как площадку для создания гостевого дома. Дополнительную инвестиционную привлекательность объекту придает его расположение – всего в 20 км от Болгарского городища, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно этот туристический центр посещают около 500 тыс. человек.

Всего в Татарстане по программе «Дом за рубль» планируется передать инвесторам 41 объект культурного наследия для восстановления и дальнейшего использования.