Общество 14 мая 2026 13:53

На «КазаньФоруме» организовали промышленные экскурсии на местные предприятия

Шесть направлений промышленных экскурсий, включая предприятия и вузы, организовали для гостей «КазаньФорума». Об этом рассказала руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По ее словам, работу выстроили на высоком уровне: заранее определили компании и учебные заведения, которые принимают делегации, составили списки и программы визитов.

«Нужно обязательно добавлять такое к любому деловому мероприятию. Работа организована на высоком уровне. Объекты можно посетить в рамках выставки, здесь, а промышленные экскурсии – на предприятиях. Это очень важно. Мы делаем это на каждом мероприятии крупного уровня в Республике Татарстан», – подчеркнула Минуллина.

#KazanForum-2026 #экскурсия #предприятия #промышленность #вузы рт #Талия Минуллина
