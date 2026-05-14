На «КазаньФоруме» обсудили развитие евразийского партнерства

В рамках «КазаньФорума» прошла сессия «Большое Евразийское партнерство: стратегия развития», где эксперты обсудили треки взаимодействия и рассказали о работе своих стран в этом направлении.

«Татарстан исторически являлся местом встречи представителей разных национальностей, культур и религий. Сегодня республика по праву считается регионом гармонии и согласия, где 175 национальностей и представители различных конфессий живут в атмосфере дружбы и сотрудничества. По поручению руководства страны Татарстан принимает активное участие в интеграционных процессах в рамках БРИКС, ШОС и Евразийского экономического союза, динамично развивает взаимодействие с партнерами из ближнего зарубежья, Китая, Индии, стран Азии и Африки», – отметил почетный Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Среди безусловных приоритетов – укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации и продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества. К примеру, в 2025 году товарооборот Татарстана со странами исламского мира вырос по отношению к 2024 году на 38% и составил 8 млрд долларов. И такая поступательная динамика товарооборота Татарстана со странами ОИС наблюдается уже несколько лет подряд», – добавил он.

У России и стран организации Исламского сотрудничества большие перспективы для развития сотрудничества, уверен директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ, чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий Биричевский.

«Мы видим большие перспективы в дальнейшем укреплении отношений России с ОИС при содействии Группы стратегического видения "Россия – исламский мир". Сильные исламские традиции во многих странах Африки создают хорошие условия для ведения межконтинентального диалога», – подчеркнул он.

С точки зрения экономики эффективным будет задействование коридора «Север-юг» в связке с маршрутами Аравийского полуострова и Африки, уверен Биричесвский.

Большим вызовом для всех стран сегодня является выстраивание новой архитектуры безопасности, основанной на крепких экономических взаимодействиях, добавил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, чрезвычайный и полномочный посол Григорий Карасин.

«Евразийская безопасность с 2023 года является стержневой темой ежегодной международной конференции в Минске. Россия поддерживает предложение Белоруссии разработать евразийскую хартию многообразия и многополярности. Она должна стать политико-правовой основой общеконтинентальной архитектуры безопасности», – заявил он.

По его словам, экономические связи на региональном уровне должны лечь в основу новой архитектуры безопасности.

Активное взаимодействие между государствами по разным направлениям ведет к развитию экономики и укреплению суверенитета, сообщил директор Египетского совета по международным делам, чрезвычайный и полномочный посол, член ГСВ «Россия – исламский мир» Иззат Саад.

«В этом смысле Египет всегда искал единомышленников и развивал евразийское партнерство. Наша страна активно участвовала во взаимодействиях по линии "Один пояс – один путь"», – пояснил он.

Кроме того, знаковым событием стало вступление Египта в объединение БРИКС+. Страна выражает твердое желание к развитию сотрудничества со странами альянса, добавил Иззат Саад.