На «КазаньФоруме» обсудили применение ИИ в медиа – эксперты указали на угрозы цифрового вандализма

Как искусственный интеллект изменил сферу медиа, какие преимущества и опасности он несет и как преодолевать трудности новых цифровых реалий в журналистике, обсудили на сессии «КазаньФорума».





«Важно использовать новые технологии для сохранения национального и культурного наследия»

Медиасессия на «КазаньФоруме» под названием «Код Наследия: Цифровая эволюция смыслов» была посвящена новым технологиям в журналистике и медиа – их возможностям, влиянию на отрасль и связанным с этим рискам.

«В настоящее время также встает вопрос, как использовать возможности современных достижений на благо сохранения нашего культурного и духовного наследия. Надеемся, что наша встреча сегодня внесет вклад в решение этого вопроса», – задал тон беседе помощник Раиса РТ, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

По его словам, информационное взаимодействие между Россией и странами исламского мира с каждым годом становится все шире. И именно «КазаньФорум» стал основной площадкой для обсуждения новых подходов и технологий в этой сфере.

В этом году на «КазаньФорум» приехали около 400 журналистов из 29 стран

«КазаньФорум» уже давно стал площадкой, интересной медиа со всего мира. В столицу Татарстана ежегодно приезжают журналисты из разных стран, чтобы узнать о главных результатах форума, заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

«В этом году на «КазаньФорум» к нам приехали около 400 журналистов из 29 стран. Это говорит о высоком интересе к мероприятию во всем мире. Расширяется и география. Здесь каждый может найти для себя что-то важное и интересное», – отметил он.

В сегодняшних реалиях привычные форматы коммуникации трансформируются вслед за предпочтениями аудитории. Важно не отставать от трендов и адаптировать их для сохранения национального и культурного наследия, уверен Салимгараев.

Он назвал победителя ежегодной медиапремии «КазаньФорума». Обладателем престижной награды стал телеканал «Россия сегодня».

«Мы вручаем эту премию СМИ, которые вносят большой вклад в освещение «КазаньФорума» и укрепление сотрудничества с исламским миром», – объяснил Айдар Салимгараев.

Дипфейки, искажение информации, угроза суверенитету: как сегодня выглядит информационный фронт в исламском мире

Современный мир ставит новые вызовы перед журналистским сообществом. Медиаполе превратилось в место борьбы за свое наследие и культурную самоидентификацию, считает глава информационного департамента ОИС Тарек Ладжал.

«Мы работаем в среде, где возникают дипфейки, искажается информация. Мы не просто боремся с фейками, а выступаем за целостность информации. Еще один вызов – это сохранение суверенитета. Сейчас большинство стран ОИС не могут контролировать, насколько их история и ценности находятся в безопасности», – сообщил он.

Тарек Ладжал предложил несколько мер, которые позволили бы медиасообществу пройти через период цифровой трансформации.

«Первое – это постоянное повышение грамотности. Мы должны выходить за рамки простой публикации текстов. Важно учиться работать с технологиями искусственного интеллекта, большими базами данных, а также идти в ногу со временем с точки зрения языка», – заявил он.

Второй пункт – постоянное сотрудничество, которое позволит защитить информационное пространство от цифрового вандализма.

«Но при этом технологии не должны заменять человека. Мы должны сохранять связь с людьми и человеческим пространством. Важно помнить, что наше наследие – это основа нашего будущего», – заключил Ладжал.

ОИС уже внедряет ИИ в информационное пространство

Казань остается одним из крупнейших мировых культурных центров, поэтому обсуждение вопроса внедрения новых технологий для сохранения наследия именно здесь особенно символично, добавил генеральный директор Союза информационных агентств стран Организации исламского сотрудничества Мухаммад Аль-Ями.

«Союз использует новые технологии для достижения своих задач. Искусственный интеллект лежит в основе работы нашей организации. Мы запустили программу «Умный редактор» для создания медиаконтента и перевода информации на разные языки, а также провели курсы повышения квалификации для журналистов стран исламского мира», – заявил он.

Эта программа помогла освоить работу с искусственным интеллектом более чем 100 журналистам из исламских стран. Кроме того, тренинги прошли и на территории Российской Федерации, пояснил Аль-Ями.

«Благодаря ИИ объем рутинных задач в редакциях снижается»

Одним из новаторов и первопроходцев использования ИИ в медиасфере стал телеканал «Россия сегодня», рассказала генеральный директор канала Вера Харина.

«Мы начали работать с различными ИИ-моделями еще в 2021 году, но настоящий прорыв произошел в 2025-м. Мы хотели облегчить работу наших редакций, поэтому создали целую платформу с ИИ-моделями, способными работать с текстом, аудио и видео», – подчеркнула Харина.

Такой подход позволяет, например, мгновенно переводить прямые эфиры на все языки мира, генерировать субтитры и делать быструю рассылку по всем редакциям, пояснила она.

«Благодаря ИИ объем рутинных задач в редакциях снижается, и у журналистов остается больше времени на то, что действительно требует человеческого участия: редакционное мышление, чувство тональности, понимание контекста и правильного ракурса истории», – заключила гендиректор телеканала.

Как ИИ изменил медиасферу?

Уже можно говорить о конкретных тенденциях, которые привнес ИИ в медиасферу. О них рассказал руководитель Департамента перспективных исследований Института развития интернета Алексей Буньков.

«Согласно нашему исследованию, 72% представителей медиаиндустрии регулярно используют ИИ для создания контента», – поделился данными он.

С появлением таких технологий изменились цепочки производства и распространения контента. Сегодня любой цифровой носитель фактически стал медиаплатформой.

На рынке труда появились и новые требования к кадрам. Сегодня специалистам уже практически необходимо владеть основами работы с искусственным интеллектом. Это влияет и на программы подготовки будущих журналистов, продолжил Буньков.

«Трансформируется понятие авторского права, и непонятно, как его регулировать. Большие дискуссии ведутся по всему миру. ИИ влияет на взгляды, позицию, ценности и смыслы. Это тоже важно учитывать», – уточнил эксперт.

Большую опасность он видит в глобализации культур и языков из-за искусственного интеллекта. По его словам, малым языкам приходится прилагать большие усилия, чтобы быть заметными в системе ИИ.

Цифровая платформа для медиа и регулярные встречи журналистов ОИС

Искусственный интеллект существенно упрощает работу медиаспециалистов, но и несет большие риски по разным направлениям, считает президент совета директоров Ассоциации журналистов Омана Мохамед Мубарак Али Аль-Араими.

«Сфера искусственного интеллекта требует большого внимания. Мои предложения – создать цифровую платформу для медиа наших стран, организовать виртуальные встречи раз в три месяца для обсуждения новых тенденций, а также сформировать сеть, которая объединит журналистов Глобального Юга», – выступил с предложениями он.

Такой подход позволит сохранить человеческую природу медиа и при этом использовать все преимущества, которые дает искусственный интеллект, уверен эксперт из Омана.