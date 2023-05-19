На KazanForum2023 обсудили стандартизацию и сертификацию продукции халяль

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир. KazanForum2023», открывшийся в Казани, собрал на своей площадке более 15000 гостей из 85 стран мира. В работе форума принимает участие делегация Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии во главе с руководителем ведомства Антоном Шалаевым.

Одним из тематических треков форума стало развитие индустрии халяль.

В рамках круглого стола «Перспективы аккредитации органов по сертификации халяль в России» Антон Шалаев рассказал о разнообразных мировых практиках стандартизации продукции и услуг халяль и каким образом они могут быть использованы в России. В дискуссии приняли участие руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, генеральный директор Центра по аккредитации Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива Мотеб Альмезани, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин, руководитель Роскачества Максим Протасов и другие.

«Развитие продукции и услуг халяль в России обладает колоссальным потенциалом, в том числе и в части экспортной ориентированности. Инструменты стандартизации и сертификации могут быть эффективно использованы для развития данного потенциала. При этом должны быть учтены наилучшие мировые практики стандартизации и сертификации в этой сфере», — заявил руководитель Росстандарта.

Помимо этого, Росстандарт также организовал на площадке форума круглый стол, посвященный международному опыту стандартизации и сертификации продукции халяль, модератором которого выступил Антон Шалаев. В рамках мероприятия руководители национальных органов по стандартизации и сертификации Государства Палестины, Объединённых Арабских Эмиратов, Республики Казахстан и Республики Азербайджан рассказали о развитии инфраструктуры «халяль» в своих государствах.