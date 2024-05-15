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На KazanForum заявили, что присутствие государства в Сети говорит об открытости власти
Присутствие государства в интернете свидетельствует об открытости власти. Об этом заявила заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дарья Богданова, выступая на сессии «Основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС» в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
По мнению Богдановой, главный бренд в стране — это государство. Соответственно, первоочередная задача специалистов по информационной работе — его развивать, так как на это есть большой запрос от общества.
«Присутствие государства в интернете говорит об открытости власти. У людей есть запрос на регулярное информирование о деятельности руководителей: от местного до федерального и даже международного уровней. Эффективно отвечать на эти запросы помогает выстроенная инфраструктура коммуникаций в интернете — госпаблики и страницы представителей власти», — выразила уверенность спикер.
Сославшись на данные социологического агентства «Вебер», она заметила, что 89% респондентов считают: органы власти должны отвечать в официальных пабликах.
«Эти площадки выступают основными для работы с обратной связью и повышения открытости власти. Мы понимаем, что сегодня необходим единый трек работы международных пресс-служб и медиа, которые могут перенимать друг у друга лучшие практики и разбирать тактику эффективной работы в цифровой среде», — пояснила специалист.
Выступая на другой сессии, «Презентация возможностей экспертного блогинга. Онлайн-каталог российских блогеров», Богданова заметила, что отношение к профессии блогера в России остается неоднозначным. Согласно опросу агентства «Вебер», только 34% считают блогинг настоящей профессией. При этом 80% опрошенных согласны с тем, что блогеры в той или иной степени влияют на общественное мнение.
«Поэтому особенно важно говорить о том, какую большую социальную ответственность несет блогер, размещая свой контент в соцсетях. Здесь важно подумать на три шага вперед, как этот контент повлияет на аудиторию, особенно на молодежь», — заявила спикер.
Кроме того, по оценке Богдановой, больше всего люди доверяют макроблогерам, у которых насчитывается менее миллиона подписчиков.
«Мы видим тенденцию, что люди все меньше доверяют крупным блогерам-миллионникам. Особенно это заметно в регионах: верят учителям, врачам из соседней поликлиники. Виральность контента у таких блогеров намного выше», — уточнила она.
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