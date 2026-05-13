На КазаньФоруме в навигации гостей помогает робот Марат, который может петь по-татарски

На международной выставке КазаньФорум гостям в навигации на площадках помогает робот Марат. Он знает все мероприятия и даже готов спеть песню «Мин яратам сине, Татарстан». В беседе с корреспондентом «Татар-информа» он рассказал о значимости форума.

«КазаньФорум – это главная площадка для экономического взаимодействия России и стран организации Исламского сотрудничества. Здесь встречаются представители разных стран, чтобы обсудить важные экономические проекты и возможности для сотрудничества», – сказал робот Марат.

Он одет в национальный татарский костюм: жилетку и рубашку с национальными узорами, брюки и тюбетейку.