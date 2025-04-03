На KazanForum в 2025 году проведут международный турнир молодых шеф-поваров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный турнир молодых поваров Young chefs international проведут с 14-16 мая в Казани. «Кулинарное соревнование» организуют на площадке МВЦ Kazan Expo в рамках культурной программы KazanForum. По словам организаторов, гости форума смогут не просто понаблюдать за «поединком», но и попробовать блюда, которые приготовили финалисты.

В этом году в кулинарном турнире поучаствуют больше 100 участников. Молодые повара в возрасте до 25 лет прилетят соревноваться в Казань из Малайзии, Марокко, Сенегала, Туниса, Турции, и других стран, в том числе других городов России. Вместе с наставниками — поварами известных ресторанов молодежь приготовит сет из трех блюд, где используют лишь локальные продукты своих стран. В финале каждый из участников представит свое блюдо международному жюри. Оценит результат судейская комиссия – опытные шеф-повара, руководители ресторанных ассоциаций разных государств. Напомним, что в 2024-м Гран-при взял повар из Марокко Уадиду Ридуан.

По словам руководителя дирекции турнира Михаила Шарипова, «поварской» турнир проходит в уникальном формате. Это первый в мире опыт, когда блюда, приготовленные финалистами, адаптируют под продажу для гостей, уточнил он.

«На всех известных соревнованиях дегустируют только судьи. У нас же рестораны в коллаборации с молодыми шефами будут готовить турнирные блюда. В каждом бенто-боксе можно попробовать национальные кухни: закуску, горячее, десерт и напиток», – рассказал Шарипов.

В этом году участники международной судейской коллегии, входящие в состав правления ассоциаций рестораторов и отельеров своих стран, хотят подписать первый в истории Меморандум о принципах сбережения и развития гастрономии в сельских поселениях. Меморандум направлен на решение проблемы утечки талантов из регионов – малых городов и сел.

Напомним, что зарегистрироваться на KazanForum можно по ссылке. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.