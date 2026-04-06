Экономика 6 апреля 2026 18:20

На KazanForum приедут представители Национальных банков стран ОИС

На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» впервые пройдет съезд представителей Национальных банков стран ОИС. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Тема исламских финансов – одна из центральных тем форума, впервые Национальный банк России проведет такой съезд. Приглашены представители 24 стран. Темой станет партнерское финансирование как драйвер развития инфраструктуры и устойчивого роста», – рассказала она.

Кроме того, в рамках форума состоится модный показ от дизайнеров из Исламских стран. Коллекции представят дизайнеры из Малайзии, Индонезии, Морокко, Казахстана и России, добавила Минуллина.

#Талия Минуллина #центробанк россии #KazanForum
В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

