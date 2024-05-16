На KazanForum предложили создать международный орган по сельскому хозяйству и экологии

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин инициировал создание международного органа по сельскому хозяйству и экологии. Предложение он озвучил в рамках пресс-конференции на KazanForum.

Организация станет одним из направлений сотрудничества России и стран Организации исламского сотрудничества, а также поможет формулировать предложения для мирового сообщества от стран исламского мира и государств БРИКС. Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев отметил, что сотрудничество с ними развивают, в частности, на уровне регионов.

«Татарстан активно ищет новые связи. Раис РТ Рустам Минниханов много ездит в страны Азии. К каждой поездке готовятся бизнес-миссии. Через нашу Торгово-промышленную палату проходят представители Ирана, Турции. Сейчас Малайзия присоединяется, Пакистан», – подчеркнул Агеев.

Ранее сообщалось, что Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) рассматривает возможность увеличения числа представительств и расширения штата сотрудников в странах исламского мира.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.