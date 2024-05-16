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На KazanForum предложили создать международный орган по сельскому хозяйству и экологии
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин инициировал создание международного органа по сельскому хозяйству и экологии. Предложение он озвучил в рамках пресс-конференции на KazanForum.
Организация станет одним из направлений сотрудничества России и стран Организации исламского сотрудничества, а также поможет формулировать предложения для мирового сообщества от стран исламского мира и государств БРИКС. Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев отметил, что сотрудничество с ними развивают, в частности, на уровне регионов.
«Татарстан активно ищет новые связи. Раис РТ Рустам Минниханов много ездит в страны Азии. К каждой поездке готовятся бизнес-миссии. Через нашу Торгово-промышленную палату проходят представители Ирана, Турции. Сейчас Малайзия присоединяется, Пакистан», – подчеркнул Агеев.
Ранее сообщалось, что Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) рассматривает возможность увеличения числа представительств и расширения штата сотрудников в странах исламского мира.
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