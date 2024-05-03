На KazanForum обсудят направления медиасотрудничества России и стран ОИС

15 мая на полях ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» по инициативе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союза информационных агентств стран ОИС (UNA) пройдет медиасессия, посвященная 55-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества.

Участники сессии примут участие в двух тематических блоках: «Основные тренды трансформации информационного поля в современном мире и странах ОИС» и «Объединение информационного пространства или его сегментация? (О ситуации в мире в целом и мусульманских странах в частности)».

В мероприятии примут участие руководители информагентств и медиакомпаний, общественные и политические деятели, эксперты и аналитики из Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Пакистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

По итогам дискуссии будут выработаны предложения для совместного плана действий в мировом информационном пространстве, подписаны соглашения о сотрудничестве между российскими и зарубежными медиакомпаниями.

Международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году оно пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Для участия нужно регистрироваться на официальном сайте.