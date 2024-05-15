На KazanForum обсудили влияние прокуратуры на развитие предпринимательства

В России органам прокуратуры отведена существенная роль при создании условий для предпринимателей и инвесторов. Об этом заявил замгенпрокурора России Петр Городов на панельной дискуссии ведомства в рамках международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Для этих целей еще в 2012 году в прокуратуре создано специализированное подразделение, которое обеспечивает исполнение законов при развитии МСП», – отметил Городов.

Он добавил, что прокуроры наделены обширными полномочиями: надзор за исполнением законов государственными и муниципальными органами власти, координация работы правоохранительных органов и участие в арбитражных процессах, при этом особое внимание уделяется диалогу с предпринимателями.

Так, за последние три года генпрокурор России Игорь Краснов провел 10 приемов с представителями бизнеса в различных регионах страны. Аналогичная работа ведется и всеми нижестоящими подразделениями прокуратуры.

«На этих мероприятиях нередко затрагиваются вопросы поддержки отраслей экономики и отечественных компаний, развитие которых способны решить значимые соцвопросы и нарастить промпроизводство, обеспечить прирост ВВП», – отметил Городов.

По его словам, такой подход позволяет объективно видеть, что происходит и оперативно реагировать на сигналы от участников этого процесса.

В свою очередь, Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что любая страна, если хочет развиваться и привлекать инвесторов и инвестиции, должна выстраивать системную работу закона, которую контролирует прокуратура.

«Один из критериев оценки инвестиционной привлекательности – административное давление. Когда есть государственное учреждение, которое надзирает над чем то, начинается вот этот пресс. Если раньше надзорный орган пришел, ты уже виноват, предприниматель уже оправдывается. Сегодня же эта работа выстроена абсолютно по-другому», - сказал Минниханов.

Он также отметил, что в каждой стране работа с предприятиями и предпринимателями выстроена по разным законам и форум позволит каждому участнику поделиться своими лучшими наработками и практиками и узнать, как похожие проблемы решаются в других странах.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.