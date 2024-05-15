На KazanForum обсудили сотрудничество России и стран исламского мира в фармотрасли

Исламский мир представляет интерес для России не только с точки зрения возможности реализации фармпрепаратов на локальных и региональных рынках, но и в плане кооперации в области науки и исследований фармацевтики. Такое мнение в рамках пресс-конференции на KazanForum выразил директор по международному развитию и коммуникациям ГК «ХимРар» Денис Винокуров.

«Есть страны, такие как Иран, Египет, Индонезия, Саудовская Аравия, у которых уже сейчас складывается сильная фармацевтическая отрасль, ориентированная уже на шаг вперед, на передовые средства терапии в будущем. Я думаю, что у нас есть большой потенциал кооперироваться в этом направлении, создавать совместные научно-исследовательские центры, скрининг-центры ранних исследований. Тем самым мы экономим время и обеспечиваем наших пациентов здоровьем», – отметил докладчик.

В ином случае у страны существует риск остаться без передовых средств лечения. У пациентов вырабатывается резистентность на некоторые виды лекарств, эффективность терапии снижается, требуются новые разработки, в которых могут помочь другие страны.

«В этой связи нам, конечно же, нужно обязательно заниматься и наращивать наш инновационный потенциал. И он, конечно же, идет в связке с нашими экспортными усилиями, которые уже сейчас действительно воплощаются. Совместно и бизнес, и органы государственной власти, все вместе мы работаем на преодоление имеющихся барьеров, в том числе регуляторного характера», – заключил Винокуров.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.