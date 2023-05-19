На KazanForum обсудили перспективы таможенного сотрудничества ЕАЭС

Исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов принял участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Он обсудил вопросы развития таможенного регулирования в ЕАЭС.

Несмотря на санкционное давление, сотрудничество с партнерами ЕАЭС продолжает осуществляться в соответствии с ранее намеченными планами. Руслан Давыдов рассказал, что такое сотрудничество имеет потенциал для дальнейшего развития. Так, в планах реализация проекта ««Евразийский агроэкспресс». Он предусматривает осуществление ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Вместе с тем, стоит отметить прогресс показателей работы российской таможни. По словам врио руководителя ФТС, большая часть деклараций регистрируется автоматически, без участия сотрудников таможенной службы. Это, в свою очередь, ускоряет процесс выпуска деклараций. Так, за прошедший год более 90% деклараций было выпущено менее, чем за 4 часа.

Кроме того, продолжается работа по снижению административной нагрузки в работе таможни. К примеру, товары приоритетного импорта оформляются в первоочередном порядке. В результате в 2022 году почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом было сокращено количество операций в отношении приоритетного импорта.

На площадке форума участники международных встреч обсудили вопросы российско-азербайджанских границ.

Руслан Давыдов подчеркнул, что с начала текущего года очереди на российско-азербайджанском участке границы отсутствуют. Во многом этого удалось добиться благодаря слаженному взаимодействию ФТС России и коллег из Азербайджана.

KazanForum предоставил возможность отметить перспективы в работе Дальневосточного таможенного управления.

Самым крупным пунктом пропуска на границе с Китаем является Забайкальск. Существующая проектная пропускная способность составляет 740 транспортных средств в сутки в обоих направлениях.

Кроме того, по поручению Правительства РФ с КНР проработан вопрос перехода автомобильного пункта пропуска Забайкальск-Маньчжурия на круглосуточный режим работы. Синхронное изменение режима работы пунктов пропуска позволило увеличить пропускную способность.