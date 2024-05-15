На KazanForum инициировали создание международного комитета по фармацевтике

Генеральный директор фармацевтической компании Galenika Салим Эль-Гермай предложил создать комитет, объединяющий специалистов фармотрасли и представителей власти. Эту идею он высказал на пресс-конференции по развитию сотрудничества в области фармацевтики между Россией и странами исламского мира на KazanForum.

«Мы могли бы дать старт на форуме функционированию такого комитета, который соберет всех специалистов здравоохранения и представителей органов власти, чтобы скооперироваться и работать лучше для предоставления и повышения качества изготовления лекарственных средств. И также чтобы мы работали над гармонизацией стандартов производства. Мы могли бы привлекать органы власти, чтобы быстрее проводить регистрацию продуктов. И также взаимодействовать с фармацевтическими компаниями стран Организации исламского сотрудничества», — сказал Эль-Гермай.

Спикер также отметил, что реализация этой инициативы во многом поможет развитию фармацевтической сферы во всем мире и будет полезна для населения в целом.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.