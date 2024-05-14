На KazanForum 2024 пройдет мастер-класс по татарской кухне для детей с инвалидностью

17 мая на KazanForum 2024 состоится мастер-класс для детей с инвалидностью по приготовлению эчпочмаков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

«Будет мастер-класс по приготовлению очпочмаков. Мы пригласили детей с ограниченными возможностями здоровья. Наш специалист-кулинар будет готовить вместе с ними. Все, что касается нашей родной кухни, мы стараемся развивать», – отметил спикер.

Начало мероприятия в 11.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на KazanForum пройдет турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, в котором примут участие более 100 специалистов из 13 стран мира.