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На KazanForum 2024 пройдет мастер-класс по татарской кухне для детей с инвалидностью
17 мая на KazanForum 2024 состоится мастер-класс для детей с инвалидностью по приготовлению эчпочмаков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.
«Будет мастер-класс по приготовлению очпочмаков. Мы пригласили детей с ограниченными возможностями здоровья. Наш специалист-кулинар будет готовить вместе с ними. Все, что касается нашей родной кухни, мы стараемся развивать», – отметил спикер.
Начало мероприятия в 11.00.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на KazanForum пройдет турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, в котором примут участие более 100 специалистов из 13 стран мира.
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