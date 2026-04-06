Экономика 6 апреля 2026 18:40

На KazanForum представят выставку инвестиционных проектов со всей России

В этом году впервые на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет выставка инвестиционных проектов, собранных со всей страны. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Мы собрали несколько сотен инвестиционных проектов со всех регионов России с объемом инвестиций более 1 млрд рублей. Это наш бизнес, который предлагает инвесторам из стран Исламского мира стать участниками своих инициатив в технологическом и финансовом смыслах», – пояснила она.

Выставка инвестиционных проектов будет проходить в павильоне C «Казань Экспо», где и пройдет XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в мае.

#Талия Минуллина #KazanForum
В топе
В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

5 апреля 2026
«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

6 апреля 2026
