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Происшествия
20 декабря 2021  13:06
Павел Климчак

На казанца завели уголовное дело за то, что он похитил бывшую девушку и избивал ее

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По версии следствия, 32-летний житель Казани ранее встречался с 22-летней девушкой, однако в дальнейшем она прекратила отношения. После этого мужчина начал преследовать ее, угрожая расправой.

Вечером 5 октября он вместе с приятелем встретил девушку после работы, насильно усадил в автомобиль. Сначала ее доставили в одну квартиру, а затем на съемную квартиру самого казанца.

Мужчина избивал ее и угрожал расправой. В дальнейшем мать девушки поняла, что дочь попала в беду, и обратилась в полицию. Стражи порядка освободили девушку, свою причастность к преступлению мужчина не признал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#похищение человека
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