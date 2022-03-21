На казанца, у которого нашли несколько десятков липовых паспортов, возбудили дело

28-летнего жителя Казани, который купил билет на поезд по фальшивому паспорту, выявили сотрудники патрульно-постовой службы Сызранской транспортной полиции.

Как выяснилось, будучи в Москве, мужчина купил через интернет более 20 миграционных карт с талонами-уведомлениями о пребывании в России и столько же липовых паспортов на разные имена.

У него же нашли 60 сим-карт для телефонов.

Как выяснили полицейские, мужчина планировал поехать в Самару и там в разных отделениях банков по поддельным документам оформить дебетовые карты.

За подделку документов на казанца возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.