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На казанца, который приставал к женщинам, составили административный протокол
В отношении мужчины, который приставал к девушкам в одном из дворов ЖК «Солнечный город», составили три протокола. Об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД России по Казани.
Отмечается, что в отношении 42-летнего местного жителя составлены три админитсративных материала по статье «Мелкое хулиганство».
Напомним, накануне в соцсетях появились сообщения о том, что неизвестный мужчина пристает к женщинам в ЖК «Солнечный город». Обеспокоенные жители рассказывают, что неизвестный приставал к девушкам, после чего убегал. Недавно жертвой казанца стала несовершеннолетняя девочка. По словам казанцев, такое происходит уже не в первый раз.
Известно, что на данный момент заявления о приставаниях на улице написали три потерпевшие девушки.
Позднее 42-летнего казанца задержали. Проверка по данному факту продолжается, отметили в ведомстве.
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