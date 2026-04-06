На Kazan Halal Market продукцию представят Туркменистан, Иордания и другие страны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Kazan Halal Market в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» будет представлена продукция из разных стран. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«С 12 по 17 мая пройдет Kazan Halal Market. С каждым годом он становится все масштабнее. Там представлены продукты питания, косметика, одежда, атрибутика, аксессуары, товары для дома. В этом году там будут не только российские производители, но и Туркменистан, Иордания и другие страны», – рассказала она.

Обращаясь к собравшимся послам, Минуллина напомнила, что их страны тоже могут стать участниками маркета, нужно заявиться.