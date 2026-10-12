На Kazan Digital Week зарегистрировались участники из 53 стран

На Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в столице Татарстана 29 – 31 октября, зарегистрированы участники из 53 стран. Такую цифру на пресс-конференции ТАССа назвал президент Академии наук Республики Татарстан, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, заместитель председателя оргкомитета форума Рифкат Минниханов.

«Планируется участие представителей более 50 стран, на сегодняшний день зарегистрировано 53. Участие международных представителей усиливает форум, позволяет сопоставить подходы к цифровому развитию, обменяться опытом внедрения технологий, найти партнеров для совместных проектов. Наша задача самая главная – наполнить международный диалог конкретным содержанием. Для этого предусмотрены зоны делового общения, переговорные комнаты, где рабочие встречи смогут проходить все три дня форума», – сказал Рифкат Минниханов.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова напомнила, что этот форум станет шестым.

«Для нас, для Минцифры, это прежде всего важная площадка, на которой у нас получается диалог между государством, регионами, бизнесом и наукой. Это уже шестой форум, и с каждым годом он становится все масштабнее и масштабнее: начинался он во время пандемии, тогда речь шла о более 9 тыс. участников. В прошлом году это уже больше 25 тыс.», – сказала она.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, заместитель председателя оргкомитета форума Илья Начвин напомнил, что Kazan Digital Week в 2025 году собрал 25,8 тыс. человек из 61 страны, а на сессиях выступили более 1,1 тыс. спикеров.