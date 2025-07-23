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Общество 23 июля 2025 09:55

На Kazan Digital Week выберут лучшие корпоративные инновации Татарстана

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Очный этап конкурса «Инновация года» в номинации «Корпоративная инновация» пройдет в рамках форума Kazan Digital Week 2025. Здесь будут определены компании, наиболее успешно внедряющие передовые технологические решения в Татарстане.

Победители получат награды на торжественной церемонии с участием руководства республики.

Номинация предназначена для организаций, инвестирующих в стартапы, развивающих собственные R&D-направления, сотрудничающих с вузами, запускающих акселераторы, грантовые программы и активно внедряющих инновации в производственные или бизнес-процессы.

Конкурс охватывает проекты в таких сферах, как информационные технологии, медицина, машиностроение, энергетика, биотехнологии, химическая промышленность и другие перспективные отрасли.

Заявки принимаются до 30 июля на сайте.

#Kazan Digital Week #конкурс #инновации
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